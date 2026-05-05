Uppgifter: Johan Lindholm får sparken

Halmstad BK sparkar Johan Lindholm.

Det har klubben beslutat efter den tuffa starten, det rapporterar Fotbollskanalen.

Halmstad BK har haft en tuff start på säsongen i allsvenskan och ligger sist i tabellen. Klubben har två poäng efter kryss mot Hammarby och IFK Göteborg.

Enligt uppgifter från Fotbollskanalen får nu huvudtränare Johan Lindholm sparken.

Uppgifterna gör gällande att klubbledningen har meddelat Lindholm att han får sparken efter gårdagens förlust mot BP.

Det har rapporterat att det buades på Örjans vall efter slutsignalen mot BP och det har inom supporterled ställts allt kraftigare krav på ett tränarbyte.