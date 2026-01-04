Uppgifter: Marie-Anne Lindhardt aktuell som klubbdirektör i Blåvitt

IFK Göteborg är på jakt efter en ny klubbdirektör.

Nu uppges idrottsjuristen Marie-Anne Lindhardt vara aktuell för jobbet.

Detta rapporterar GP.

Foto: Bildbyrån

Håkan Mild har lämnat sin tjänst som klubbdirektör i IFK Göteborg och klubben är på jakt efter en ersättare.

Just nu agerar Sofia Hultberg tillfällig klubbdirektör i klubben, men nu kommer rapporter om vem som kan komma att ta över rollen permanent.

GP rapporterar att idrottsjuristen Marie-Anne Lindhardt är ett alternativ och att hon hölls högt inom IFK Göteborg.

Ordförande Magnus Nilsson menar dock på att Blåvitt ännu inte har några namn framtagna i rekryteringsprocessen.

– Vi har inga namn än. Vi har inte kommit så långt, säger ordföranden Magnus Nilsson till tidningen.

Magnus Nilsson har tidigare även öppnat för att Hultberg kan ta rollen permanent.