Uppgifter: Nya anklagelser mot tidigare misstänkta i Göteborg

Tidigare under tisdagen kom rapporter om att ytterligare en högt uppsatt person i IFK Göteborg har fått polisskydd.

Nu kommer rapporter om att de tre männen som tidigare har delgivits misstankar om olaga hot mot Blåvitt-personal har anklagats för ytterligare brott.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen kom uppgifterna om att IFK Göteborgs klubbchef Håkan Mild har fått polisskydd efter att hotbilden mot honom ökat och ansågs vara allvarlig.

Tidigare idag kommer uppgifter om att Mild inte är ensam om att få polisskydd i ”Blåvitt”. Detta då TV4 rapporterade att ytterligare en högt uppsatt person i Blåvitt också har fått polisskydd.

Säkerheten ska även ha höjts kring IFK Göteborgs träningsanläggning kamratgården, enligt kanalen.

De menade även att det under dagen ska ha varit polisnärvaro vid Blåvitts träningsanläggning och totalt så ska tre adresser ha polisbevakning.

Under tisdagskvällen kommer Sportbladet med nya uppgifter om läget runt IFK Göteborg.

De skriver att de tre männen som tidigare delgivits formella misstankar om olaga hot mot personer i Blåvitts ledning nu har delgivits ytterligare formella brottsmisstankar. Detta bland annat gällande grov misshandel.

Vidare skriver tidningen att ytterligare individer har blivit delgivna brottsmisstankar i samma utredning. Detta utan koppling till de olaga hoten mot IFK Göteborg.

– Ja, de tre misstänkta har blivit delgivna andra brottsmisstankar. Vad det är för andra misstankar kan jag inte gå in på, det är både idrottsrelaterat och annat, säger åklagaren Mats Ihlbom till Sportbladet.





