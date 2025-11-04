Uppgifter: Peking vill plocka in Berglund som sportchef

IFK Norrköping står utan sportchef.

Nu har Peking erbjudit Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund ett kontrakt.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping sparkade sportchefen Magni Fannberg för drygt en månad sedan. Peking har ännu inte ersatt honom och letar efter en ersättare.

Enligt Expressen har IFK erbjudit Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund ett kontrakt. Tidningen uppger att Berglund ses som en långsiktig lösning på posten.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att även AIK har tagit kontakt med Berglund för att ta över som ”Head of scouting and recruitment” efter avgående Fredrik Wisur Hansen.