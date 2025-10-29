AVSLÖJAR: AIK har tagit en första kontakt

AIK jagar en ny ”Head of scouting and recruitment” efter avgående Fredrik Wisur Hansen.

Enligt FotbollDirekts källor så är en första kontakt tagen med Brommapojkarnas Philip Berglund.

– Jag har inga kommentarer just nu och vill bara ha fokus på att avsluta säsongen, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

AIK har i höst förlorat mark och en Europaplats är nu borta och större förändringar ser ut att vara på gång.

Dels genom att ”Head of scouting and recruitment” Fredrik Wisur Hansen har sagt upp sig – men också för tilltagande uppgifter om att tränare Mikkjal Thomassen är på väg bort.

När det kommer till det förstnämnda med att ersätta norrmannen så rapporterar Sportbladet om att Sirius Jonathan Ederström finns på en lista över tänkbara kandidater.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt gäller det även ett annat framgångsrikt sportchefsnamn som Philip Berglund i Brommapojkarna, som nyligen uppgetts vara på väg bort från BP.

En första kontakt ska nu ha tagits med Berglund men utan att några samtal uppges ha påbörjats.

Hur BP-profilen ställer sig till intresset framgår ännu inte. Han är också försiktig med att kommentera situationen när FotbollDirekt når honom.

– Jag har inga kommentarer just nu och vill bara ha fokus på att avsluta säsongen.

– Det är det enda jag tänker på.

– Vad som händer efter säsongen får vi se och om någon klubb visar intresse så får jag ta ställning till det då.

Det är inte första gången som Philip Berglund nämns som AIK-aktuell. Redan förra hösten ryktades han som aktuell som assistent till Thomas Berntsen och i våras uppgavs han vara aktuell som ersättare till norrmannen.