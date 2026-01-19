Uppgifter: Så mycket betalar Djurgården för Priskes ersättare

August Priske är mer eller mindre förlorad för Djurgården.

Nu kommer såväl Expressen som Aftonbladet med uppgifter om att ersättaren är i hamn: Kristian Lien.

Foto: Bildbyrån

Det ser ut att bli en flytt till Birmingham för August Priske.

Enligt såväl danska uppgifter som FD:s dito är Djurgården och Championship-klubben överens om en övergång i närmare 100-miljonersklassen.

Nu ser ersättaren redan ut att vara i hamn.

Expressen skriver att Kristian Lien lämnar Groningen för Djurgården, detta om Priske lämnar.

Aftonbladet uppger att Lien kostar 7,5 miljoner kronor att lösa från den nederländska klubben och att den 24-årige norrmannen är positivt inställd till en flytt till Dif.

I fjol var Lien utlånad till HamKam där han i norska högstaligan gjorde elva mål och sex assist.