Utbytt i paus – köper beslutet: ”Han gjorde ett bra val”

KARLBERG. Efter ett tidigt gult kort blev Charlie Pavey utbytt i paus mot Kalmar FF.

Det menar han var ett riktigt beslut från tränaren José Riveiro.

– Hundra procent. Han gjorde ett bra val, säger Pavey till FotbollDirekt.

Söndagens match mellan AIK och Kalmar FF slutade till slut med viktoria för ”Gnaget” efter Johan Hoves 1-0-mål från straffpunkten i den första halvleken.

Däremot imponerade inte de svartgula sett till det spelmässiga och förlorade till stor del den statistiska kampen mot Smålänningarna.

”Jag tycker Kalmar var bättre än oss i många aspekter”, sade AIK-tränaren José Riveiro efter matchen.

I slutändan säkrade dock AIK sin andra seger på tre matcher och kan jobba vidare med de delar man var mindre nöjda med.

– Det är inte vår bästa match men vi går därifrån med tre poäng. Vi är nöjda över segern men inte prestationen, förklarar Charlie Pavey för FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi får väl hitta det vi måste jobba på och det som inte fungerade bra, för att göra det bättre.

”Fattade att det skulle bli byte i halvlek”

Din insats blev bara 45 minuter. Hur ser du på den?

– Det var inte den bästa matchen och jag tar ett tidigt gult. Då fattade jag att det skulle bli byte i halvlek.

Du förstod det innan han sade det?

– Nej utan han sade att gula kortet gjorde så att det blev byte i halvlek. Kalmar hade också mycket tryck och man vågar inte riskera ett rött kort. Det tidiga gula påverkade väl ganska mycket defensivt, att man inte vågade gå in i dueller lika hårt och så, förklarar ytterbacken.

Det låter som att du köpte Riveiros motivering?

– Ja, hundra procent. Han gjorde ett bra val.

Förutom matchen mot Kalmar har den 17-årige högerbacken spelat alla tävlingsmatcher efter cuppremiären mot Västerås SK. Det har också inneburit en omställning från fjolåret då den unga försvararen inte gjorde en enda minut för ”Gnagets” A-lag i allsvenskan.

– Det är jätteroligt och det har varit en bra resa. Förra året var lärorikt och det hjälpte mig ganska mycket som både person och spelare. Det är kul.

Hur mycket känner du att du har förbättrats sedan du förärades en startplats?

– Det är kul alltså. Man lär sig så mycket och man får erfarenhet och självförtroende vilket är en stor del av fotbollen, för den mentala biten.

I morgon, torsdag, har Charlie Pavey chansen att få göra sin fjärde raka allsvenska start när hans AIK gästar Degerfors på Stora Valla.

– Det är en bra och tuff match. Vi ska gå dit och göra vårt bästa.

Om ni tar tre poäng mot Degerfors. Hur bra anser du att er start är?

– Det är ju bra, men kan alltid vara bättre. Just nu står vi på sju poäng men hade kunnat stå på nio, och vi strävar alltid efter tre poäng, avslutar Pavey.