STOCKHOLM. Stor bitterhet i Hammarby efter Djurgårdens 3-3-mål i 96:e minuten.

Efteråt firade Dif-supportrarna rejält, något Pavle Vagic tycker är smått patetiskt.

– Jag tycker synd om dem att de har sådana fans som firar som om de tagit tre poäng, säger skåningen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Elva poäng skiljer mellan serieledande Mjällby och tabelltvåan Hammarby, detta efter Djurgårdens fjolårsförvärv från Mjällby Adam Ståhl gjort 3-3 i matchens sista spark i derbyt mellan Dif och ”Bajen” under söndagen.

Efteråt sjöng Djurgårdens supportrar ”Inget SM-guld för Hammarby”, men de grönvitas mittback Pavle Vagic, som själv har ett förflutet i Mjällby, ger inte upp guldet.

– Jag kollar inte tabellen men nej, kört är det inte. Det finns många poäng att spela om och vi fokuserar på oss själva, säger Vagic som inte är imponerad av Djurgårdens supportrar och dess firande efter matchen.

– Jag tycker synd om dem att de har sådana fans som firar som om de tagit tre poäng när de tagit en poäng.

Det var väl snarare att de firade att ni enligt dem inte kommer vinna guld nu? Tycker du att det är fånigt?

– Det beror vad de vill med sin klubb. Om det är så, ja stort grattis till dem.

Piken mot Bergvall: ”En liten pojke, fan ska han där och göra”

Vagic är heller inte tillfreds med domarinsatsen där han ville ha frispark på Warner Hahn i samband med att Daniel Stensson höll i målvakten kort innan Adam Ståhl tryckte in 3-3.

– Jag tycker det var tolv mot elva på planen i dag, säger Vagic och syftar på domaren innan han fortsätter:

– Det ska vara frispark. Han (Stensson) håller i vår målvakt, det får man inte göra. Hur ska han då kunna komma ut?

Foto: Bildbyrån

Något annat som en irriterad Vagic stör sig på är Theo Bergvall och Dif-backens agerande i samband med Nahir Besaras firande efter 2-0-målet.

– Fan ska han där och göra… en liten pojke som ska komma och skydda fansen. Skydda fansen i stället då.

Vagic syftar på att Besara firade nära Djurgårdens supportrar vilket inte uppskattades av framförallt Bergvall.

– Jag förstår absolut inte vad han ska där och göra, respektera att vi gjort mål i stället.