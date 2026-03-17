Vännens ord efter Dif-sortin: ”Han vill bara köra, inte prata”

Zakaria Sawos framfart på Cypern som utlånad från Djurgården har inte gått obemärkt förbi på hemmaplan.

Efter omedelbara succén är frågan vad som händer med anfallaren till sommaren när låneavtalet med AEL Limassol löper ut?

– Jag har ingen aning, där han mår bra kommer han stanna tror jag, säger vännen Mikael Marqués till FotbollDirekt.

När Zakaria Sawo i slutet av mars förra året anslöt för stora pengar från Aris Limassol förväntades anfallaren axla Deniz Hümmets mantel på topp i Djurgården.

En malmöitisk striker ut, en ny malmöitisk anfallare in.

Men till skillnad från Hümmet fick Sawo det inte alls att lossna i blårandigt och efter bara ett mål under hela fjolårssäsongen stod det i vintras klart att han i ett halvår lånas ut till AEL Limassol – forna klubben Aris lokalrival.

Väl tillbaka på Cypern har Sawo vräkt in mål och han blev nyligen utsedd till månadens spelare för sina insatser i februari.

En som jublar kring Sawos succé är Djurgårdens mittback Mikael Marqués, en nära vän från Malmö.

– Jag är jävligt glad för hans skull, att han lyckas göra det bra och få förtroende. Jag tror verkligen att han behövt få just förtroende och det är jäkligt kul att se honom göra det så bra, säger Marqués till FD.

Är du förvånad med tanke på hur tungt han hade det i Djurgården?

– Nej, ibland behöver man få till en flytt för att starta om igen.

Därför vet inte Marqués något om Sawos framtid

Frågan som alla ställer sig nu är förstås vad som händer i sommar när låneavtalet med AEL Limassol löper ut och han då förväntas återvända till Djurgården.

Cypriotiska Balla skrev precis före nyår när uppgifterna om en återkomst till cypriotisk fotboll sipprade ut att AEL har en köpoption kring Sawo, men det är ännu obekräftade uppgifter.

Trots nära banden till Sawo vet inte Djurgårdens mittback Marqués vad Sawo vill göra till sommaren gällande sin fotbollsframtid.

– Jag har ingen aning, där han själv känner att han mår bra kommer han stanna tror jag.

Så nära polare kanske ni inte är om du inte vet vad han vill?

– Haha, vi snackar inte så mycket om just sådant. Han vill bara köra, inte prata, säger Marqués och fortsätter:

– Så nej, jag vet faktiskt inte, han är verkligen fokuserad på här och nu så jag låter det vara så.