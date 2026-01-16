Värnamo-sportchefen: ”Lönen är inte det första man tänker på”

Viktor Claesson är tillbaka i IFK Värnamo.

Sportchefen Jörgen Petersson menar att spelaren väljer bort pengar när han vänder hem.

– Inte det första man tänker på, säger sportchefen till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo har presenterat en hemvändare. Det är Viktor Claesson som är redo för comeback i sommar. Klubben åkte ner i superettan i fjol och nu väntar förstärkning i form av en svensk landslagsspelare.

– Vi är glada och vi känner att han har varit en del av klubben trots att han har varit borta. Det är fantastiskt att han kommer tillbaka och samtidigt vid en tidpunkt då han spelar på den nivå han gör, säger IFK Värnamos sportchef Jörgen Petersson till danska Tipsbladet.

Petersson förklarar dessutom att Claessons återkomst definitivt inte handlar om pengar – jämfört med vad han tjänar i FC Köpenhamn.

– Han är i en ålder där han måste bestämma sig för om han ska åka hem eller inte. Och i en sådan situation är lönen inte det första man tänker på. Om den vore det skulle vi inte ha en chans, förklarar Petersson och avslutar:

– Vi har en bra relation med hans familj, har pratat med honom om framtiden och om en roll efter spelarkarriären, så det handlar om helheten här, mer än det handlar om lönen.

Claessons kommer att ansluta till Värnamo i sommar då hans kontrakt med FCK löper ut.