Viftar bort formationsändring i Djurgården: ”Kommer inte ske”

Adam Ståhl konstaterade nyligen för FotbollDirekt att han själv gärna spelar med trebackslinje och wingbacks.

Men den drömmen ser ut att stanna vid just en dröm för högerbacken i Djurgården.

– Det kommer inte att ske en formationsändring, säger tränaren Jani Honkavaara leendes till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Jag har hört att både Hien och Marqués spelat i en trea så vi får väl se. Jag tycker om att spela med en trebackslinje och får jag själv välja spelar jag som wingback. Det är en jävla fin position för mig, min favoritposition som jag mest är van vid”.

Adam Ståhl var i en intervju med FD inne på att han gärna spelar 3-5-2 eller 3-4-3 framöver i Djurgården, detta för att han själv ska bli mer offensiv i sitt spel kontra i rollen som renodlad högerback, men också för att det nu kryllar av mittbackar i blårandigt. Skulle Marcus Danielson förlänga finns förutom veteranen även Jacob Une, Miro Tenho, Leon Hien och Mikael Marqués att tillgå.

Hien är ny från Degerfors och Marqués får ses som ett nyförvärv med tanke på att förra vinterns prestigeaffär från Västerås SK fick 2025 spolierat av bakslag på sin skada och långvarig rehab.

Marqués själv är dock obrydd kring om det fortsatt blir en fyrbackslinje i Djurgården eller om tränaren Jani Honkavaara ändrar till en treback med wingbacks på kanterna.

– Det är upp till tränarna. Jag anpassar mig. Jag spelade fyrback i AFC Eskilstuna och det kändes jättebra, men det kändes också bra med treback i VSK. Jag är anpassningsbar, säger Marqués leendes.

Även Jani Honkavaara skiner upp i ett leende när FD frågar om det är aktuellt att byta formation efter Ståhls ord.

– Nej, det kommer inte ske en formationsändring. Jag vet att Adam kan spela på wingback och mittback, men just nu är han högerback där han konkurrerar med Piotr (Johansson).

Öppet race i mittförsvaret

På tal om konkurrens välkomnar Honkavaara sina mittbackstillskott Hien och Marqués som skiljer sig i sitt spel jämfört med Danielson, Une och Tenho.

– Leon och Marqués är aggressiva. De har en bakgrund att spela man man och det är bra att ha sådana mittbackar, säger finländaren.

Vilka som Honkavaara ser som sina startmän i mittlåset återstår att se.

– Vi har fyra bra mittbackar så vi får se hur försäsongen ser ut.