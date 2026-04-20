Viftar ner ångest direkt: ”Blåvitt får svara på det”

SOLNA. Noll poäng efter tre matcher.

På torsdag tar Kalmar FF emot IFK Göteborg i en riktig ångestmatch – eller?

– Nej, det är ingen ångestmatch, det är för tidigt att prata om det, säger Robert Gojani till FotbollDirekt.

Mardrömsstart på säsongen för Kalmar FF i allsvenska återkomsten.

0-1 hemma mot VSK har nu följts upp med två raka nollpoängare i huvudstaden.

Förra helgen var det Djurgården som drog det längsta strået med att vinna med 3-2 och nu var det AIK som vann med uddamålet med 1-0 efter ett straffmål från Johan Hove.

Redan i veckan är det dags för ny allsvensk omgång där Kalmar FF tar emot IFK Göteborg – ett tidigt ångestmöte med tanke på att Blåvitt, förra årets allsvenska tabellfyra som spelar Europa till sommaren, bara skrapat ihop en poäng på tre matcher.

Men när FD tar upp torsdagens ångestmatch slår Robert Gojani ner epitetet direkt.

– Nej, det är ingen ångestmatch, det är för tidigt att prata om ångestmatch redan nu. Vi jobbar på, ångesten finns inte. Vi vet vad vi kan i slutändan, men det handlar om att skruva på vissa saker och när vi gör det kommer vi ta poängen i lugn och ro.

Tror du att det är mer ångest i Blåvitt om nu ni inte känner någon ångest?

– Det får Blåvitt själva svara på, om de känner ångest. Vi gör det inte.

”AIK:s gräsmatta var bättre”

KFF har betat av två matcher i Stockholm två helger på raken och Gojani medger att det blir något annat att få komma hem till hemmaarenan igen.

– Skönt att komma hem, slippa lång resa och få ha våra supportrar bakom oss. Nu har vi låtit vår gräsmatta vila i två veckor också, låtit den växa till sig.

Var den dålig i premiären mot VSK?

– Dålig ska jag inte säga, men AIK:s gräsmatta var bättre.