Efter tre år i Halmstads BK bestämde sig Villiam Granath för att ta sig an ett nytt äventyr.

Det kommer att äga rum nere på Listerlandet – där de svenska mästarna Mjällby AIF håller till.

– Det var inte ett särskilt svårt val, säger Granath till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Villiam Granath, 27, bestämde sig för att lämna vardagen i Skövde AIK för spel i allsvenska Halmstads BK.

Tre år senare har den mångsidiga spelaren från Västergötland noterats för 81 matcher med HBK där hans senaste säsong var den klart bästa.

– Det har varit lärorikt, roligt, värdefullt och kul att lära känna nytt folk. Sedan är det så pass lång tid så att man lär känna vissa lite extra och som man förmodligen kommer att hålla kontakten med. Men framförallt skulle jag säga att det har varit väldigt lärorikt, säger Granath till FotbollDirekt.

Jag gissar att André Boman kommer att vara en av dem?

– Boman är en av dem men det finns andra, och fina, gubbar där borta som jag har kontakt med.

Efter fjolårets allsvenska säsong bestämde sig alltså Granath för att testa på någonting nytt. Detta då hans kontrakt hade löpt ut och han var fri på marknaden. Däremot var det inte helt klart att han skulle lämna från början.

– Både ja och nej. Jag visste inte riktigt vilka alternativ som skulle dyka upp. Jag hade en bra tid i Halmstad och jag trivdes bra. Men jag kände också att jag var redo att ta ett nytt steg, både för mig och min familj. Sedan kom Mjällby in i bilden och jag kände att det passade mig väldigt bra. De pitchade in idén och det kändes som en “perfect match”. De är på uppgång och vann SM Guld förra året, så det kändes väldigt bra faktiskt.

”Allting kändes rätt”

Det var svårt att tacka nej alltså?

– Ja, så var det väl.

När i tiden kom Mjällby in i bilden?

– De kom in ganska sent egentligen, men jag hade ändå lite kontakt med dem tidigare också. När de väl kom in och pitchade sin idé kändes allting rätt, det var inte ett särskilt svårt val.

Innan Granath tog sitt pick och pack för att bli en del av Blekinge-klubben rapporterades det att IFK Göteborg var intresserade av, och hade erbjudit ett kontrakt till, Granath. Det menar den förre HBK-spelaren stämde till viss del.

– Jag vet att det fanns intresse därifrån och allt det där, men just då var jag mer inställd på något annat. Som jag sade, jag hade ingen stress med något egentligen utan ville bara att allting skulle kännas rätt – och det gjorde det med Mjällby.

När en regerande svensk mästare hör av sig kan det som sagt vara svårt att tacka nej. Men vad var det egentligen det kommande Champions League-kvalande laget sålde in för idé till Villiam Granath?

– Jag vet ju om hur de spelar fotboll och jag har mött dem ett par gånger. Det är ju mest det egentligen, systemet de spelar och att folk som har spelat där tidigare har trivts bra både på och utanför planen. Med människorna som är här kändes det bara bra, sedan får vi ju se hur det känns framöver. Men just nu känns det väldigt bra.

Mjällby AIF firar Jacob Bergströms mål i guldmatchen mot IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån.

I Mjällby AIF har det skett en tämligen stor förändring sedan man avslutade sin sensationella säsong förra året. Detta då Karl Marius Aksum har tagit över huvudtränarrollen samtidigt som Anders Torstensson har blivit teknisk chef i klubben. Däremot ser inte laget från Listerlandet ut att helt byta spelsystem utan att fortsätta spela med en fembackslinje. Frågan är dock var Granath ser sig själv spela hos de gulsvarta?

– Jag är ju lite flexibel av mig och kan spela flera olika positioner egentligen. Men wingback, tia eller ytter, det funkar. Jag kan tänka mig de flesta positionerna men det jag helst skulle vilja spela är väl wingback, ute till höger.

Då ser det ut att bli du och nyförvärvet Max Nielsen som konkurrerar om den platsen?

– Ja, precis. Men jag kan även spela på vänsterkanten om det skulle vara så men det är ute till höger jag trivs som bäst.

Nu har Villiam Granath hunnit vara en Mjällbyspelare i en dryg vecka. Trots den korta tiden menar han att acklimatiseringen har gått snabbt.

– De är väldigt härliga allihopa egentligen. Jag kom hit och blev välkomnad med öppna armar och sedan dess har det bara flutit på. Alla är hur sköna som helst egentligen och det är väldigt enkelt att komma in här.

Du och Mjällby har ett mycket spännande år framför er som drar igång om någon månad. Hur taggad är du på det som komma skall?

– Jag är otroligt taggad! Med tanke på hur min förra säsong var, där jag tog stora kliv i Halmstad, känner jag att jag bara vill fortsätta. Det ska bli skitkul, man är taggad på allting och längtar, avslutar Villiam Granath!