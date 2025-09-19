KARLBERG. Dino Besirovic har spelat i AIK sedan sommaren 2023.

Till vintern går 31-åringens kontrakt ut – men inte om han själv får bestämma.

– Det skulle vara väldigt fint om det fanns en möjlighet att stanna, säger han till FotbollDirekt.

Ett av många samtalsämnen kring AIK den senaste tiden har varit Dino Besirovic vara eller icke vara efter säsongsslutet.

Detta då den 31-årige Bosnier-Portugisens kontrakt med “Gnaget” går ut efter två och ett halvt år i klubben. För omkring en månad sedan menade Besirovic själv att han inte trodde på en framtid i AIK.

”Som det ser ut nu ingår jag inte i klubbens planer. Klubben vill ha yngre spelare”, sade han till Fotbollskanalen då.

Enligt AIK:s Head of scouting and recruitment, Fredrik Wisur Hansen, finns det dock en möjlighet att klubben väljer att fortsätta med den mångsidiga spelaren.

”Vi har inte landat i något beslut. Vi tycker om Dino väldigt mycket. Så det här är inget enkelt beslut och därför behöver vi fundera lite till”, sade han till samma sajt.

Efter AIK:s träning under torsdagen tog FotbollDirekt en pratstund med Besirovic för att se om han har fått någon klarhet kring framtiden.

”Jag hoppas att det kan bli mer än två månader till”

Foto: Bildbyrån.

– Jag pratade om den här situationen för tre-fyra veckor sedan. Jag tror att det är bättre att prata med den som bestämmer, sedan vet jag inte vem det är. Är det Fredrik (Wisur Hansen) eller styrelsen? Jag vet inte, säger Besirovic till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag vill stanna här, helt klart. Det är en stor klubb och jag gillar att vara här. Det gör min familj också och mina barn har börjat prata svenska. Det skulle vara väldigt fint om det fanns en möjlighet att stanna, men de måste bestämma sig.

Vad är det som gör att du trivs så bra här?

– Först om främst är det en stor klubb med fantastiska supportrar. Jag har verkligen njutit av tiden jag har varit här, vilket är två och ett halvt år. Jag har blivit mycket mer bekväm och har fått spela på min position mer. Jag hoppas att det kan bli mer än två månader till men… Jag vill stanna.

Med ”min position” menar Dino Besirovic det centrala mittfältet. Där fick han, istället för Aron Csongvai, chansen under måndagens möte med Brommapojkarna som AIK vann med uddamålet. Även om AIK-spelaren trivs bäst på mitten hymlar han inte om vad som är viktigast för honom.

– Det är min naturliga position men för mig är det viktigt att spela. Om jag får spela på min position, topp, men det viktigaste är att jag får spela. Det kändes bra och jag hoppas att jag kan fortsätta prestera som senast.

Känns det som att du stärkte dina aktier på mittfältet och kan få flera chanser där?

– Jag hoppas det, säger han och skrattar.

Har du pratat med tränaren om det?

– Nej, vi har inte pratat någonting individuellt om det.

Dino Besirovic står noterad för spel i 60 matcher med AIK i vilka det har blivit sju mål och fem assist.