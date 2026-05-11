Vill se Djurgården sätta rekordhög prislapp

Efter derbysuccén i går vill Jacob Rinne se en högre summa än så för Djurgårdens poängkung Bo Hegland.

– Om Yohanna ska gå för 150 miljoner så ska Bo gå för mer, säger Dif-keepern till FotbollDirekt.

Tre assist i 6-0-pulvriseringen mot IFK Göteborg. Två assist, en hockeyassist och ett mål i 4-2-viktorian mot AIK i går.

Bo Hegland är kanske hela allsvenskans hetaste spelare just nu – som natt och dag kontra i höstas när han inte ens tog plats i Djurgårdens matchtrupper.

– Han kom in jäkligt ung och lovande men behövde nog tid att acklimatisera sig. Vi som sett honom i träning har sett hans kvaliteter hela tiden. Det han tagit fram nu är att han gör poäng, och när han nu gör poäng får vi se hur länge vi kan ha kvar honom, förklarar Jacob Rinne för FotbollDirekt.

Är du rädd att tappa honom redan i sommarfönstret?

– Vi ska tvinga kvar honom, säger Rinne med ett leende.

FotbollDirekt kunde nyligen avslöja att AIK satt en prislapp på Zadok Yohanna på 150 miljoner kronor.

När FD frågar Rinne vad Djurgården ska sälja Hegland för den dagen de inte längre kan ”tvinga kvar” honom är målvakten först återhållsam.

– Det är inte upp till mig att ta det beslutet.

Men mer eller mindre än Yohanna?

– Om Yohanna ska gå för 150 miljoner så ska Bo gå för mer, säger Rinne.

Bergvall Djurgårdens dyraste affär någonsin

Det hade i sådana fall gjort Hegland till Djurgårdens dyraste försäljning någonsin då Lucas Bergvalls flytt till Tottenham 2024 landade på cirka 110 miljoner kronor i övergångssumma.

Heglands landsman Kristian Lien som värvades in till Dif i vintras njuter av att se norrmannen dominera i allsvenskan.

– Jag har hela tiden sagt att han är en fantastisk spelare. Det handlar bara om att han ska få göra det som han är bra på. Jag är inte förvånad. Vi har samma agent och han spelar fantastiskt, säger anfallaren till FD.