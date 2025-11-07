Volos accepterar inte Daniel Sundgrens ursäkt

Daniel Sundgren bad om ursäkt till sin gamla klubb Volos efter vittnandet om riggade matcher.

Nu går Volos ut och meddelar att de inte accepterar svenskens ursäkt.

”Tvärtom kommer vi att samarbeta med det grekiska rättsväsendet i hopp om gå till botten med hela saken”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Daniel Sundgren vittnade om riggade matcher under sin tid i grekiska Volos, i podcasten ”Lundh”. Senare gick Volos själva ut med att de kommer att stämma Degerfors-spelaren.

Sundgren gick senare ut och bad om ursäkt för att det inte ska uppstå missförstånd.

– Till följd av uppmärksamheten kring min senaste intervju vill jag förtydliga mina ord för att undvika missförstånd, eftersom jag uttryckte mig oprecist och kan ha skapat en felaktig bild. Under min tid i Volos fick varken jag eller någon av mina lagkamrater några andra instruktioner än att göra vårt bästa i varje match. Om jag hade haft direkta bevis på matchfixning skulle jag givetvis ha rapporterat dem, sa han till den grekiska tidningen SDNA.

Sundgrens pudel räckte in för den grekiska klubben och i ett uttalande meddelar klubbens president att de kommer att ta ärendet vidare.

Som president för Volos FC klargör jag att vi inte accepterar hans ursäkt. Tvärtom kommer vi att samarbeta med det grekiska rättsväsendet i hopp om gå till botten med hela saken, så att vi och alla idrottssupportrar i Grekland vet i vilket syfte och varifrån han försökte förtala Volos. Avslutningsvis vill jag personligen skicka ett budskap till Sundgren: Vi är greker och stolta, vi är inte… svenskar”.

Den förre Volos-tränaren meddelade tidigare att de skulle dra tillbaka stämningsansökan om Sundgren bad om ursäkt inom 24 timmar.

