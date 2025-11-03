Winsth rörd efter hyllningen: ”Jättemycket känslor”

Freddy Winsth, 35, avslutar karriären efter säsongen.

Efter sin sista hemmamatch hyllades IFK Värnamo-profilen.

– Tack så mycket till alla, säger han till Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Freddy Winsth bekräftade tidigare att han lämnar IFK Värnamo efter säsongen och avslutar karriären. Det blev över 400 matcher med klubben och matchen mot Mjällby blev hans sista på hemmaplan.

Under matchen hade Värnamos supportrar förberett ett tifo på Freddy Wisnth där han jublar över uppflyttningen till allsvenskan 2021.

Efter slutsignal var det en känslosam Winsth.

– Det är klart att det är jättemycket känslor och jag uppskattar allas närvaro. Det var trevligt att gå runt efter matchen och krama alla, säger Winsth till Värnamo Nyheter.

Försvararen riktar även tack mot alla som har stöttat honom under karriären.

– Det finns så många som har engagerat sig, allt från de som hjälpt till utanför planen och de som varit med på planen. Det finns så extremt många som har gjort det möjligt. Så tack så mycket till alla, säger Winsth.

Matchen mellan IFK Värnamo och Mjällby slutade 5–0 till Blekingeklubben.