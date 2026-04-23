Yannick Geiger tillbaka i AIK:s trupp

Yannick Geiger har missat Gnagets två senaste matcher på grund av skada.

Men nu är han tillbaka.

18-åringen finns med i AIK:s trupp till kvällens möte mot Degerfors.

Foto: Bildbyrån

Yannick Geiger fanns med på träningsplanen för AIK under tisdagen, efter en kort period av skadefrånvaro. 18-åringen finns nu även med i truppen för den kommande matchen mot Degerfors på Stora Valla.

Mittfältaren startade i AIK:s cuppremiär mot Västerås den 22 februari, följt av två kortare inhopp mot Oddevold och BK Häcken i gruppspelet. Därefter har 18-åringen inte funnits med på planen för Gnaget.

Under de två senaste matcherna i allsvenskan har Geiger varit utanför truppen till följd av en skada. Mot Degerfors är han däremot redo för spel.

Mads Thychosen, Eskil Edh, Fredrik Nissen och Dino Besirovic har skadekänningar och är därmed inte med i truppen. En som däremot är uttagen är målvaktstalangen Norton De Carvalho Otterud, som nyligen skrev på ett A-lagskontrakt med AIK.

Hela truppen mot Degerfors

Sotirios Papagiannopoulos

Lukas Bergquist

Amel Mujanic

Johan Hove

Erik Flataker

Bersant Celina

Victor Andersson

Charlie Pavey

Kristoffer Nordfeldt (mv)

Sixten Gustafsson

Abdihakim Ali

Stanley Wilson

Ibrahim Cissé

Kevin Filling

Kalle Joelsson (mv)

Áron Csongvai

Zadok Yohanna

Ahmad Faqa

Norton de Carvalho (mv)

Taha Ayari

Yannick Geiger

Axel Kouame

Matchen har avspark klockan 19:00 ikväll.