Yannick Geiger tillbaka i AIK:s trupp
Yannick Geiger har missat Gnagets två senaste matcher på grund av skada.
Men nu är han tillbaka.
18-åringen finns med i AIK:s trupp till kvällens möte mot Degerfors.
Yannick Geiger fanns med på träningsplanen för AIK under tisdagen, efter en kort period av skadefrånvaro. 18-åringen finns nu även med i truppen för den kommande matchen mot Degerfors på Stora Valla.
Mittfältaren startade i AIK:s cuppremiär mot Västerås den 22 februari, följt av två kortare inhopp mot Oddevold och BK Häcken i gruppspelet. Därefter har 18-åringen inte funnits med på planen för Gnaget.
Under de två senaste matcherna i allsvenskan har Geiger varit utanför truppen till följd av en skada. Mot Degerfors är han däremot redo för spel.
Mads Thychosen, Eskil Edh, Fredrik Nissen och Dino Besirovic har skadekänningar och är därmed inte med i truppen. En som däremot är uttagen är målvaktstalangen Norton De Carvalho Otterud, som nyligen skrev på ett A-lagskontrakt med AIK.
Hela truppen mot Degerfors
Sotirios Papagiannopoulos
Lukas Bergquist
Amel Mujanic
Johan Hove
Erik Flataker
Bersant Celina
Victor Andersson
Charlie Pavey
Kristoffer Nordfeldt (mv)
Sixten Gustafsson
Abdihakim Ali
Stanley Wilson
Ibrahim Cissé
Kevin Filling
Kalle Joelsson (mv)
Áron Csongvai
Zadok Yohanna
Ahmad Faqa
Norton de Carvalho (mv)
Taha Ayari
Yannick Geiger
Axel Kouame
Matchen har avspark klockan 19:00 ikväll.
