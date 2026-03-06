U23 krossade Rumänien – Rehnberg tvåmålsskytt

Tidigare i veckan kunde U23-landslaget säkra en semifinalsplats.

Under fredagseftermiddagen krossade man Rumänien.

Slutresultatet blev 1–5.

Foto: Bildbyrån

Sveriges U23-landslag är redan klara för semifinal efter segern mot Belgien tidigare i veckan. Nu kunde man avsluta marslägret på bästa sätt genom att krossa Rumänien. Redan efter två minuter av matchen kunde Svea Rehnberg se till att Sverige tog ledningen. Senare i andra halvlek kunde Nünbergs Klara Svensson Senelius utöka ledningen genom ett nickmål.

Sverige gick in i halvtidsvilan med en 2–0 ledning och med dryga kvarten kvar av matchen kunde Svea Rehnberg göra sitt andra mål för dagen. Rumänien reducerade i den 87:e minuten genom Eszter Szöke men kort där efter gjorde Ellen Wangerheim och Matilda Nildén varsitt mål och slutresultatet skrevs till 1–5.