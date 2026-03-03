U23-landslaget till semifinal – efter seger mot Belgien

U23-landslaget vann mot Belgien.

Det innebär att Sverige är klara för semifinal.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen spelade Sveriges U23-landslag årets första match. Då stod Belgien för motståndet och inför matchen pratade Sverige om att Belgien var ett tufft lag att göra mål på, men det var inga problem för Blågult.

Ellen Wangerheim satte dit matchens första mål efter en straff strax innan halvtidsvilan och sen kunde Wilma Leidhammar och debutanten Julia Ragnarsson göra varsitt mål.

Belgien fick in ett mål i andra halvlek men hotade aldrig Sverige.

Matchen slutade 3–1 till Sverige och är därmed klara för semifinal.

***

Sveriges startelva: Edrud – Akgun, Holmqvist, Löwing, Ragnarsson – Eriksson, Pelgander – Skoog, Leidhammar, Nildén – Wangerhiem.