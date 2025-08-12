Analys: ”Måste hoppas på ett mirakel”

Malmö FF ligger under med dubbla mål i CL-returen.

Tipsbladet-journalisten Ole Hoffskov ger sina tankar efter första 45 på Parken.

– FC Köpenhamn har i första halvlek varit en klass bättre än svenskarna, säger han till FotbollDirekt.

FCK leder efter första halvlek. Målen kom genom Rodrigo Huescas som för mindre än ett år sedan åkte fast för vårdslös körning. Nu är det inte han som sitter i knipa – utan Malmö FF.Det andra målet kom strax innan halvtid och MFF har en rejäl uppförsbacke.

– Aj, aj, aj, Malmö. FC Köpenhamn har i första halvlek varit en klass bättre än svenskarna, som måste hoppas på ett mirakel i andra halvlek, säger Tipsbladet-journalisten Ole Hoffskov till FotbollDirekt.

Hoffskov tror att det blir svårt för MFF att komma tillbaka.

– Jag har svårt att se att det kommer att ske. Malmö har varit extremt defensiva här i Parken och har inte skapat någonting alls.

Strax innan halvtid uppstod en straffsituation när FCK:s målvakt Dominik Kotarski kolliderade med Jens Stryger.

– Jag tycker inte att det såg ut som en straff. Det såg ut som en 50/50-duell, avslutar Hoffskov.

