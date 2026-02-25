Arbeloa: ”Mbappé blir borta mer än ett par dagar”

Real Madrid leder dubbelmötet mot Benfica med 1-0.

Då får man klara sig utan stjärnan Kylian Mbappé – som dras med en skada.

– Han blir borta mer än ett par dagar, säger Real Madrid-tränaren Álvaro Arbeloa.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid vann det första mötet med Benfica i Champions League-playoffet förra veckan.

Under onsdagskvällen spelas returmötet i Madrid. Inför denna stod det klart att världsstjärnan Kylian Mbappé inte kommer till spel.

Franska L’Equipe har rapporterat att fransmannen dras med knäproblem, exakt hur länge han kan komma att bli borta framgick dock inte.

Nu menar Real Madrids interimtränare, Álvaro Arbeloa, att stjärnan inte är tillbaka om någon dag.

”Kylian Mbappé blir borta lite mer än ett par dagar. Han kommer självklart att återhämta sig helt innan han kommer tillbaka”, säger han enligt Fabrizio Romano.