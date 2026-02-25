Beskedet: Mbappé missar kvällens Champions League-retur

Returmöte mellan Real Madrid och Benfica i Champions League denna onsdagskväll.

Då får Real Madrid klara sig utan Kylian Mbappé.

Fransmannen finns med i storklubbens trupp.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid vann det första mötet med SL Benfica i Champions League-playoffet förra veckan.

Nu denna onsdagskväll är det dags för returmötet och inför det mötet står det klart att storklubben åker på ett tungt bortfall.

Real Madrid har släppt sin trupp inför kvällens drabbning och i den finnas inte Kylian Mbappé med.

Den franske storstjärnan missar således kvällens match.

Franska L’Equipe rapporterar att stjärnan har knäproblem, exakt hur länge han blir borta framgår dock inte.