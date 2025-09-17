Bergvall: ”En otrolig känsla”

Lucas Bergvall gjorde debut i Champions League.

Då var 19-åringen inblandad i Tottenhams segermål.

– Jag började fira men tänkte att ”kanske var det inte mitt mål”, skrattar svensken.

Foto: Alamy

Det var i går, tisdag, som Champions League-säsongen 2025/26 drog i gång, och bland de första matcherna som spelades var Tottenham Hotspurs återkomst till CL. London-laget tog emot spanska Villarreal och inledde turneringen på bästa sätt efter ett tidigt segermål hemma på Tottenham Hotspur Stadium.

Då gjorde Lucas Bergvall, 19, debut i Champions League. Svensken fick förtroende från start och byttes ut på övertid.

– Det har varit en dröm sedan jag var en ung kille. Att spela här inför supportrarna på hemmaplan och att få en seger, det kunde inte vara bättre, säger han i ett klipp på Spurs sociala medier.

– Jag tycker att Villarreal gjorde en bra match, men samtidigt är vi bättre. De har inget skott på mål i dag (läs i går) så det säger mycket om oss.

”Det var tufft”

Under fjolårssäsongen fick Lucas Bergvall stort förtroende av den dåvarande tränaren Ange Postecoglou. Den 19-åriga svensken fick speltid i Spurs samtliga 12 matcher i Europa League, men efter en skada missade Bergvall både semifinalerna och finalen mot Manchester United, som London-klubben vann.

– Det var tufft förra säsongen. Jag behövde vara med laget och stötta dem, och vi lyckades vinna Europa League. Att spela i dag var en otrolig känsla – galet, säger han.

Foto: Alamy

Mittfältaren var inblandad i Tottenhams tidiga segermål när han skickade in ett inlägg som stöttes in i eget mål av Villarreal-målvakten Luiz Junior.

– Jag började fira men tänkte att ”kanske var det inte mitt mål”, så jag började bara springa. Det var ett halvt firande, skrattar Bergvall.

Lucas Bergvall utsågs till matchens bästa spelare.