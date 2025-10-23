Bergvall sågas: ”Svag”

Spurs kryssade mot Monaco.

Då byttes Lucas Bergvall ut efter bara 60 minuter.

”Svag i bollinnehav”, skriver sajten Football London.

Foto: Alamy

Det blev en riktig missräkning för Tottenham Hotspur under onsdagskvällens Champions League-spel. London-klubben ställdes mot Monaco på bortaplan, men fick bara med sig en poäng hem till England efter 0–0 mot den franska ligasjuan.

Svenske Lucas Bergvall, 19, startade matchen för sitt Spurs, men det blev bara en timmes spel för mittfältstalangen. I matchminut 60 ersattes han av Xavi Simons i jakten på ett ledningsmål.

”Såg inte bekväm ut”

Efter matchen får Bergvall låga betyg från flera håll. Sajten Football London, som bevakar London-lagen på nära håll, ger svensken fem av tio i betyg; sämst i hela Tottenhams startelva.

”Svag i bollinnehav. Blev utbytt efter en timme och såg aldrig riktigt bekväm ut positionellt”, skriver sajten.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Även fotbollssajten Goal delar ut ett lågt betyg (4/10) till Bergvall.

”Det var inte hans bästa insats. Svensken blev av med bollen på egen planhalva vid ett par tillfällen och räddades två gånger av sin målvakt när Balogun såg ut att vara säker på att göra mål. När han spelade i en mer offensiv mittfältsroll bidrog han lite till skapandet av chanser i den andra änden och blev utbytt tillsammans med Bentancur efter en timme”, skriver Goal.