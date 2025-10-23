Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Bergvall sågas: ”Svag”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Spurs kryssade mot Monaco.
Då byttes Lucas Bergvall ut efter bara 60 minuter.
”Svag i bollinnehav”, skriver sajten Football London.

London, Spanien. 25 september 2025. Lucas Bergvall från Tottenham Hotspur under UEFA Champions League-matchen mellan Tottenham Hotspur FC och Villarreal CF, matchdag 1, spelad på Tottenham Hotspur Stadium den 16 september 2025 i London, Spanien.
Foto: Alamy

Det blev en riktig missräkning för Tottenham Hotspur under onsdagskvällens Champions League-spel. London-klubben ställdes mot Monaco på bortaplan, men fick bara med sig en poäng hem till England efter 0–0 mot den franska ligasjuan.

Svenske Lucas Bergvall, 19, startade matchen för sitt Spurs, men det blev bara en timmes spel för mittfältstalangen. I matchminut 60 ersattes han av Xavi Simons i jakten på ett ledningsmål.

”Såg inte bekväm ut”

Efter matchen får Bergvall låga betyg från flera håll. Sajten Football London, som bevakar London-lagen på nära håll, ger svensken fem av tio i betyg; sämst i hela Tottenhams startelva.

”Svag i bollinnehav. Blev utbytt efter en timme och såg aldrig riktigt bekväm ut positionellt”, skriver sajten.

22 oktober 2025: Monaco: Jordan Teze (ASM) pressad av Lucas Bergvall (TOT) i Champions League-matchen mellan AS Monaco och Tottenham Hotspur FC den 22 oktober 2025 på Louis II-stadion i Monaco.
Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Även fotbollssajten Goal delar ut ett lågt betyg (4/10) till Bergvall.

”Det var inte hans bästa insats. Svensken blev av med bollen på egen planhalva vid ett par tillfällen och räddades två gånger av sin målvakt när Balogun såg ut att vara säker på att göra mål. När han spelade i en mer offensiv mittfältsroll bidrog han lite till skapandet av chanser i den andra änden och blev utbytt tillsammans med Bentancur efter en timme”, skriver Goal.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt