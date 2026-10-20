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Foto: Bildbyrån

Beskedet: Manzambi missar Viking-mötet

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Daniel Karimi
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Aston Villa får klara sig utan formstarke Johan Manzambi mot Viking.
Schweizaren har drabbats av en mindre skada.
– Han är inte tillgänglig inför morgondagen, säger Unai Emery.

Foto: Bildbyrån

Det är ett tungt besked för Aston Villa inför onsdagens Champions League-match mot norska Viking. Johan Manzambi, som har varit lagets stora utropstecken den senaste tiden, kommer inte att spela.

– Manzambi har en mindre skada och är inte tillgänglig inför morgondagen, säger tränaren Unai Emery på en presskonferens.

Den 21-årige schweizaren har tre mål och tre assist på de fyra senaste matcherna, och i lördags avgjorde han mot Newcastle med matchens enda mål. Han kom till Villa från Freiburg för 60 miljoner euro i somras och har redan väckt intresse hos Liverpool, Barcelona och Bayern München. Enligt Goal har han dock bestämt sig för att stanna i klubben.

Även Wan-Bissaka borta

Villa saknar också Aaron Wan-Bissaka, som precis som Manzambi startade mot Newcastle.

– Aaron har också en skada, och vi räknar med att han blir borta i ungefär tre till fyra veckor, säger Emery.

Trots frånvaron ser Villa-tränaren inga problem.

– Vi har tillräckligt med spelare, det finns inga ursäkter, och i morgon kommer vi att hitta lösningar om det behövs.

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