Beskedet: Så mycket kan Isak spela mot Atletico Madrid

Alexander Isak fanns inte med i Liverpools trupp mot Burnley igår.

På onsdag mot Atletico Madrid kommer han dock finnas med – och minst en halvlek ser han ut att kunna spela.

– Nu kommer han att kunna spela 45 minuter på onsdag som minimum eller lite mer, säger Arne Slot enligt The Independent.

Foto: Bildbyrån

Liverpool besegerade Burnley med 1–0 på bortaplan via ett straffmål från Mohamed Salah på stopptid.

Många hade nog trott och hoppats att Alexander Isak skulle göra sin debut i storklubben under gårdagen, men svensken fanns inte med i truppen.

– Jag kan försäkra fansen om att han kommer att vara med på onsdag, men den här matchen kom lite för tidigt, sa Arne Slot till Sky Sports om svensken inför matchen.

Efter segern mot Burnley så uttalar sig Slot ytterligare kring svensken och hans situation.

Bland annat visar han tacksamhet för att Isak inte spelade mer under den gångna landslagssamlingen.

– I Sverige gjorde de rätt genom att ge honom bra pass utan att spela honom mycket, och vi gjorde detsamma, så nu kommer han att kunna spela 45 minuter på onsdag som minimum eller lite mer, säger Slot enligt The Independent och fortsätter:

– Men om han spelar 45 minuter på onsdag, förvänta er inte att han spelar 45 minuter eller mer på lördag (mot Everton) eftersom hans kropp inte är förberedd för det.

På onsdag inledes Champions Leagues ligafas och Liverpool ställs som sagt mot Atletico Madrid på hemmaplan.