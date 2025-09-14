Slot bekräftar: Då kan Alexander Isak debutera

Alexander Isak finns inte med i Liverpools trupp mot Burnley.

På onsdag när Champions League inledes kommer dock svensken finnas med.

– Jag kan försäkra fansen om att han kommer att vara med på onsdag, säger Arne Slot till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Supportrar och fotbollsvärlden har gått hela veckan och väntat på att Alexander Isaks eventuella debut i Liverpool-tröjan.

Klart sedan tidigare är att den kommer mot Burnley denna söndag, detta då svensken inte finns med i truppen.

Debuten ser dock inte ut att behöva dröja överdrivet länge, Liverpools tränare Arne Slot bekräftar nämligen att svensken kommer att vara tillgänglig till onsdagens Champions League-premiär mot Atletico Madrid.

– Jag kan försäkra fansen om att han kommer att vara med på onsdag, men den här matchen kom lite för tidigt, säger han till Sky Sports.

Mötet mellan Liverpool och Burnley på Turf Moor drar igång vid 15:00.