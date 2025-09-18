Brugge körde över Monaco – efter målvaktens mardröm

Club Brugge tog sin första trea i CL.

Den belgiska storklubben körde över Monaco.

Torsdagskvällens Champions League-match mellan belgiska Club Brugge och Monaco inleddes i ett rasande tempo, och under de inledande minuterna var det målvakten Simon Mignolet som stod i fokus.

Efter bara tio spelade minuter orsakade Brugge-målvakten en straffspark efter ett klumpigt agerande. Den tidigare Liverpool-keepern räddade dock upp sitt misstag och tog straffen. Mignolet valde därefter att fira mot domaren, och drog således på sig ett gult kort.

Bara nio minuter senare tvingades målvakten kliva av planen med en skada och ersattes av andrekeepern Nordin Jackers.

Därefter startade Brugges kross. Efter dryga halvtimmens spel placerade Nicolò Tresoldi in ledningsmålet, och sju minuter senare utökade Raphael Onyedika till 2–0. Strax före halvtid satte Hans Vanaken trean, och med en kvart kvar dunkade Mamadou Diakhon in 4–0 och sköt segern till Club Brugge.

På övertid reducerade inbytte Ansu Fati till 4–1, vilket också blev slutsiffrorna.

Svenske Gustaf Nilsson inledde matchen på bänken och fick ingen speltid under torsdagskvällen.