TV: Simon Mignolets galna kväll

Orsakad straff, räddning, varnad och utbytt skadad.

Allt det hann Club Brugge-målvakten Simon Mignolet med på bara 19 minuter.

Foto: Alamy

Det var i torsdagskvällens Champions League-match mellan belgiska Club Brugge och Monaco som målvakten Simon Mignolet stod i fokus.

Efter bara tio spelade minuter orsakade Brugge-målvakten en straffspark efter ett klumpigt agerande. Den tidigare Liverpool-keepern räddade dock upp sitt misstag och tog straffen. Mignolet valde därefter att fira mot domaren, och drog således på sig ett gult kort.

Bara nio minuter senare tvingades målvakten kliva av planen med en skada och ersattes av andrekeepern Nordin Jackers.

Club Brugge ledde med 3–0 i halvtidspaus.

✔️ Club Brugge vann matchen med 4–1.