Chelsea bröt Flicks galna trend – Barca sågas: ”Körde över dem”
Hansi Flicks lag hade gjort mål i 36 raka CL-matcher.
I går mot Chelsea tog det stopp för Barcelona-tränaren.
Det var under tisdagskvällen som Chelsea tog emot Barcelona hemma på Stamford Bridge i London, i den femte omgången av Champions League-säsongen. Då var det hemmalaget som stod för måljublet.
”The Blues” gick från matchen med en 3–0-seger, efter ett självmål av ”Barça”, ett mål av supertalangen Estêvão och ett av Liam Delap. Det var första gången någonsin som Barcelona-tränaren Hansi Flick fick se sitt lag gå mållöst från en Champions League-match.
Tysken, som tidigare har varit tränare för Bayern München, hade inte gått mållös från en CL-match på 36 försök innan Chelsea nollade ”Barça” på hemmaplan.
Barcelona sågas
Barcelona-mittbacken Ronald Araujo blev stor syndabock med ett rött kort sent i den första halvleken.
– Det är solklart. Idiotiskt gjort. Det är inget snack, säger Viaplay-experten Fredrik Ljungberg i sändningen.
Pat Nevin, tidigare Chelsea-spelare och nuvarande expert, gillade det han såg från ”The Blues” mot Barcelona.
– Barcelona startade bra. De såg riktigt, riktigt bra ut i de första 15-20 minuterna. Sen körde Chelsea bara över dem. Inte bara med kraft, för det gjorde de på mittfältet, men det var kvalité också, säger han i BBC.
– Det här hade kunnat vara en riktig kross av Barcelona, fortsätter Nevin.
