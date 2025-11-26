Chelsea bröt Flicks galna trend – Barca sågas: ”Körde över dem”

Hansi Flicks lag hade gjort mål i 36 raka CL-matcher.

I går mot Chelsea tog det stopp för Barcelona-tränaren.

Det var under tisdagskvällen som Chelsea tog emot Barcelona hemma på Stamford Bridge i London, i den femte omgången av Champions League-säsongen. Då var det hemmalaget som stod för måljublet.

”The Blues” gick från matchen med en 3–0-seger, efter ett självmål av ”Barça”, ett mål av supertalangen Estêvão och ett av Liam Delap. Det var första gången någonsin som Barcelona-tränaren Hansi Flick fick se sitt lag gå mållöst från en Champions League-match.

Tysken, som tidigare har varit tränare för Bayern München, hade inte gått mållös från en CL-match på 36 försök innan Chelsea nollade ”Barça” på hemmaplan.

Barcelona sågas

Barcelona-mittbacken Ronald Araujo blev stor syndabock med ett rött kort sent i den första halvleken.

– Det är solklart. Idiotiskt gjort. Det är inget snack, säger Viaplay-experten Fredrik Ljungberg i sändningen.

Pat Nevin, tidigare Chelsea-spelare och nuvarande expert, gillade det han såg från ”The Blues” mot Barcelona.

– Barcelona startade bra. De såg riktigt, riktigt bra ut i de första 15-20 minuterna. Sen körde Chelsea bara över dem. Inte bara med kraft, för det gjorde de på mittfältet, men det var kvalité också, säger han i BBC.

– Det här hade kunnat vara en riktig kross av Barcelona, fortsätter Nevin.