City vann i CL-premiären – ”KDB” utbytt i återkomsten
Manchester City har tagit CL-säsongens första seger.
Erling Haaland och Jeremy Doku blev matchhjältar mot Napoli.
Kevin De Bruyne var tillbaka på Etihad Stadium efter tio år i Manchester City. Men belgaren var där i form av motståndare när Napoli var på besök i Champions League-premiären under torsdagskvällen.
Det blev ingen lyckad återkomst för ”KDB”, som byttes ut efter bara 26 spelade minuter. Beslutet grundade sig i att Napoli hade hamnat i nummerärt underläge efter att lagkapten Giovanni Di Lorenzo gjort ned Erling Haaland och därmed fick syna det röda kortet.
Tidigt i den andra halvleken spräckte nämnde Haaland nollan med en läcker chip-nick förbi en chanslös Milinkovic-Savic. Det var norrmannens 50:e mål i Champions League. Strax därefter avgjorde Jeremy Doku med matchens andra mål och sköt segern till Manchester City.
Matchen slutade 2–0.
Startelvor:
Manchester City:
Donnarumma – Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri – Foden, Reijnders, Silva, Doku – Haaland.
Napoli:
Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – Højlund.
