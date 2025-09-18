City vann i CL-premiären – ”KDB” utbytt i återkomsten

Manchester City har tagit CL-säsongens första seger.

Erling Haaland och Jeremy Doku blev matchhjältar mot Napoli.

Foto: Alamy

Kevin De Bruyne var tillbaka på Etihad Stadium efter tio år i Manchester City. Men belgaren var där i form av motståndare när Napoli var på besök i Champions League-premiären under torsdagskvällen.

Det blev ingen lyckad återkomst för ”KDB”, som byttes ut efter bara 26 spelade minuter. Beslutet grundade sig i att Napoli hade hamnat i nummerärt underläge efter att lagkapten Giovanni Di Lorenzo gjort ned Erling Haaland och därmed fick syna det röda kortet.

Tidigt i den andra halvleken spräckte nämnde Haaland nollan med en läcker chip-nick förbi en chanslös Milinkovic-Savic. Det var norrmannens 50:e mål i Champions League. Strax därefter avgjorde Jeremy Doku med matchens andra mål och sköt segern till Manchester City.

Matchen slutade 2–0.

Startelvor:

Manchester City:

Donnarumma – Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri – Foden, Reijnders, Silva, Doku – Haaland.

Napoli:

Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – Højlund.