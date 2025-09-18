Märkliga bilderna: Här blir De Bruyne utbytt – efter 26 (!) minuter

Kevin De Bruyne var tillbaka i Manchester.

Då blev Napoli-förvärvet utbytt efter 26 minuter.

Foto: Alamy

Efter tio år, över 400 matcher och nästan 200 assist för Manchester City meddelade storstjärnan Kevin De Bruyne i våras att han skulle lämna Premier League-klubben efter säsongen. Valet föll på den italienska ligamästaren Napoli, och under torsdagskvällen var ”KDB” tillbaka på sin gamla hemmaplan när lagen ställdes mot varandra i Champions League-premiären.

Då utspelade sig märkliga bilder på Etihad Stadium. De Bruyne, som startade matchen för Napoli och hyllades inför återkomsten till Manchester, byttes nämligen ut efter bara 26 minuters spel.

Tränaren Antonio Contes beslut grundade sig i att Napoli hade hamnat i nummerärt underläge efter att lagkapten Giovanni Di Lorenzo gjort ned Erling Braut Haaland och därmed fick syna det röda kortet.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

✔️ Manchester City vann matchen med 2–0.