Dahls hyllning efter första fullträffen: ”Väldigt viktigt”

Benfica bortaslog Ajax i Champions League.

Då blev svenske Samuel Dahl CL-målskytt för första gången.

– Jag är väldigt glad, säger han enligt Record.

Foto: Alamy

Det dröjde bara sex minuter av Champions League-matchen mellan nederländska Ajax och portugisiska Benfica innan Samuel Dahl, 22, slog till.

Efter en hörnsituation gick bollen ut till retur för den svenske vänsterbacken, som drog till med en riktig pangträff och sköt ledningen till gästande Benfica.

Foto: Alamy

Målet var 22-åringens första i Champions League, och när portugisiska Record pratar med Dahl efter matchen är svensken överlycklig över fullträffen och Benficas första trepoängare i årets CL-säsong.

– Jag är väldigt glad, det var mitt första mål i tävlingen. Men det viktigaste är de tre poängen, säger han.

Hyllar supportrarna

Benfica har haft en trög start på säsongen och ligger på tredjeplats i den inhemska ligan, sex poäng bakom tabellettan Porto. I CL-spelet hade det blivit fyra raka förluster innan tisdagskvällens seger mot Ajax.

– Det finns upp- och nedgångar under varje match. Vi började bra, sedan gick vi ner oss lite och de hade mer bollinnehav och skapade några målchanser. I andra halvlek hade vi mer kontroll och till slut tog vi tre poäng. Fansen var väldigt viktiga för vår prestation. Deras stöd på det här sättet, hemma eller borta, är alltid väldigt viktigt. Denna seger är lika mycket deras som vår, säger Dahl till Record.

Matchen slutade 2–0 till Benfica.