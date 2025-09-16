Viktor Gyökeres var nära att hitta rätt i Champions League-mötet med Villarreal.

Något mål blev det dock inte – och svensken byttes ut efter en dryg timme.

– Vi ville förändra saker och han har även spelat många minuter, säger Arsenal-tränaren Mikel Arteta till Viaplay.

Foto: Alamy

Under tisdagskvällen gick Arsenal och Athletic Club in i ligafasen av Champions League då de möttes på San Mamés i Bilbao.

För svensk del spelade Viktor Gyökeres från start – och var nära att ta ledningen för sitt ”Gunners”.

Några mål blev det dock inte för den tidigare Sporting-anfallaren som byttes ut efter en dryg timme. Då kom Leandro Trossard in och skulle vara högst inblandad i 2-0-segern som han och Gabriel Martinelli löste för engelsmännen.

Nu förklarar Arsenal-tränaren Mikel Arteta varför han valde att ta ut sin anfallare efter 65 minuter.

– Vi ville förändra saker och han har även spelat många minuter. Min känsla var att vi behövde fräscha spelare och Leo (Trossard) bidrar med något annat, precis som Martinelli. Matchen var på väg att öppnas upp och de hade en hög linje vissa stunder, säger han till Viaplay och berättar att han är nöjd med svenskens start i klubben:

– Väldigt bra, en exceptionell karaktär. Han är en spelare som bidrar med något annat till det vi redan har och är ett stort hot.

I den första halvleken skulle kamerorna fokusera på Gyökeres som knockades blodig av sin lagkamrat Gabriel Magalhaes som råkade skalla ihop med svenskens bakhuvud. Däremot menar Arteta att allt är under kontroll med de två spelarna.

– Jag tror att de är okej. Jag har inte pratat med dem, men jag tror att det är bra, säger han enligt Football London.