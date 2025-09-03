Dejan Kulusevski är alltjämt skadad.

Nu står det klart att han lämnas utanför Tottenhams Champions League-trupp.

Dejan Kulusevski har inte gjort en match sedan i maj på grund av en knäskada och nyligen kom uppgifter om att svensken blir borta året ut.

Tottenham ser inte heller ut att planera för att en comeback är nära för svensken.

Londonklubben har nämligen lämnat in sin Champions League-trupp inför att turneringen drar igång om nästnästa vecka och i den finns svensken inte med.

Svensken kan därför inte delta i ligafasen, men tar sig Tottenham vidare till slutspel kan han skrivas in vid senare skede.

Ytterligare värt att notera är att Lucas Bergvall tar plats i Londonklubbens trupp.