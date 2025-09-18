Erling Haaland historisk – krossar rekordet

Erling Haaland är bäst någonsin.

Ingen spelare har gjort 50 CL-mål på lika kort tid.

Foto: Alamy

Det var i den andra halvleken i torsdagens Champions League-match mellan Manchester City och Napoli som den norska stjärnanfallaren slog till. Erling Haaland nådde högst på Phil Fodens inlägg och chipp-nickade över en chanslös Milinkovic-Savic i Napoli-målet, och med det blev norrmannen historisk.

Målet var Haalands 50:e mål i Champions League, och det krävdes bara 49 matcher för att nå upp till den mäktiga milstolpen. Ingen spelare har någonsin gjort lika många mål på lika kort tid. Det tidigare rekordet var den nederländska anfallslegendaren Ruud van Nistelrooy som behövde 62 matcher för att nå 50 fullträffar – hela 13 matcher fler än Haaland.

Fewest games to reach 50 Champions League goals:



◉ 49 – Erling Haaland

◎ 62 – Ruud van Nistelrooy

◎ 66 – Lionel Messi

◎ 77 – Robert Lewandowski

◎ 79 – Kylian Mbappé



Erling smashes the record. 🤖 pic.twitter.com/iL7TR6YbMw — Squawka (@Squawka) September 18, 2025

Manchester City vann Champions League-matchen med 2–0. Totalt har Erling Haaland gjort 130 mål på 151 matcher för Premier League-klubben.