Chelseas supertalang Estevão glänste mot Barcelona.

18-åringen blev den tredje tonåringen att göra mål i tre raka CL-matcher.

– Börja tro på hypen, säger Pat Nevin i BBC.

Foto: Alamy

Chelseas 18-åriga brasse Estevão var en av de bästa på planen när ”The Blues” körde över gästande Barcelona i Champions League i går, tisdag. Tidigt i den andra halvleken gled yttern förbi på högerkanten och placerade in Chelseas 2–0-mål med ett riktigt solonummer.

Nu tokhyllas Estevão världen över.

– Börja tro på hypen, säger experten, och den tidigare Chelsea-spelaren, Pat Nevin i BBC.

Först efter Haaland och Mbappé

Tisdagskvällens mål blev 18-åringens tredje raka i Champions Leauge-spelet. Med det blev han den första tonåringen efter Erling Haaland och Kylian Mbappé att göra mål i tre raka CL-matcher.

Foto: Alamy

Tränaren Enzo Maresca manar dock till lugn kring den unge brassen, och menar på att det inte är rättvist att jämföra honom och Barça-talangen Lamine Yamal, 18, med storspelare som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo.

– Hans och Lamines ålder är väldigt ung, så om du börjar prata om Messi och Ronaldo – det är för mycket press, säger Chelsea-tränaren efter matchen enligt BBC.

– De behöver njuta av sin fotboll. Det är för mycket för dem att bli jämförda med Messi och Ronaldo. Han behöver slappna av, njuta av att spela fotboll och av träningspassen, fortsätter Maresca.

Chelsea vann matchen mot Barcelona med 3–0.