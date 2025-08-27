FC Köpenhamn klart för Champions League

FC Köpenhamn kommer spela Champions League.

Den danska huvudstadsklubben slog ut Basel i playoff.

Danska FC Köpenhamn slog ut Malmö FF i den tredje kvalomgången i Champions League. Efter 5–0-överkörningen mot den skandinaviska rivalen väntade ett playoff-möte med schweiziska FC Basel.

Det första mötet slutade 1–1, och i returen på Parken under onsdagen drog FCK det längsta strået och vann med 2–0.

Huvudstadsklubben är därmed klar för deltagande i Champions Leagues ligafas säsongen 2025/26.

Lottningen av ligafasen drar i gång klockan 18:00 på fredag.