Frankfurts överkörning – efter dubbla självmål

Galatasaray tog ledningen i CL-premiären.

Sedan stod Eintracht Frankfurt för en överkörning.

Foto: Alamy

Den svenske mittfältaren Hugo Larsson var tillbaka i Eintracht Frankfurts startelva under torsdagskvällens Champions League-match efter att ha missat den senaste ligaomgången med en magsjuka. Då böjd den tyska klassikerklubben på en total överkörning av gästande Galtasaray.

Den turkiska storklubben tog en tidig ledning, men sedan var det spel mot ett mål. Både Davison Sanchez och Wilifried Singo stod för varsitt självmål, och Can Uzun, Jonathan Burkardt och Ansgar Knauff gjorde Frankfurts mål.

För Hugo Larssons del blev det 80 minuters spel i 5–1-krossen.