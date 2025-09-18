Hugo Larsson tillbaka i elvan efter sjukdomen

Hugo Larsson har varit magsjuk.

I kvällens Champions League-match var svensken tillbaka i startelvan.

Foto: Alamy

Det var i helgens Bundesliga-match mellan Bayer Leverkusen och Eintracht Frankfurt som den svenske landslagsspelaren Hugo Larsson saknades från gästernas matchtrupp. Förklaringen var att mittfältaren hade åkt på en magsjuka som höll honom borta från spel.

”Hugo Larsson är frånvarande (i matchtruppen) på grund av en magtarminfektion. Krya på dig!”, skrev Eintracht Frankfurt.

I torsdagskvällens Champions League-premiär mot turkiska Galatasaray var svensken tillbaka i startelvan och tog tillbaka mittfältsplatsen från danska Oscar Höjlund.

Matchen startar klockan 21:00.

Startelvor:

Eintracht Frankfurt:

Zetter – Collins, Koch, Theate, Brown – Larsson, Chaibi – Doan, Uzun, Knauff – Burkardt.

Galatasaray:

Cakir – Sallai, Sanchez, Singo, Elmali – Torreira, Lemina – Akgun, Gundogan, Sane – Yilmaz.