STOCKHOLM. Hammarby undvek förlängning i Champions League-kvalet med nöd och näppe.

Matchvinnare blev Cathinka Tandberg och efteråt gläds Ellen Wangerheim med norskan.

– Jag är jätteglad för hennes skull att hon kommer in och gör två så avgörande mål, säger hon efter matchen.

Video Fällström inte med i staben: "Alltid min radarpartner"

Hammarby var på väg mot ett riktigt fiasko i Champions League-kvalet. 2–1-underläge vid ett tillfälle, och 4–4 med bara tilläggstid kvar mot FC Metalist 1925 Kharkiv från Ukraina.

Då klev Cathinka Tandberg fram på stopptid och nickade in 5–4 och säkrade avancemang för Hammarby.

Efter succéhösten i Hammarby i fjol har norskan haft en kämpig säsong. Tandberg har tampats med skador och speltiden har varit knapp.

Efter kvällens seger är Ellen Wangerheim noga med att lyfta fram sin lagkamrat.

– Hon har haft det tufft, vi är bakom henne hela tiden och jag som hennes kollega, konkurrent, kalla det vad man vill, vi jobbar alltid med varandra. Jag är jätteglad för hennes skull att hon kommer in och gör två så avgörande mål. Vi jobbar tillsammans och peppar varandra hela tiden, så skönt för hennes skull, säger hon efter matchen.

När ni gör 5–4 på tilläggstid, är det glädje, lättnad eller vad känner man då?

– Glädje, sen var det också en lättnad. Det är match igen på lördag, det hade inte varit roligt med en förlängning i benen. Så det är en extrem lättnad, men också en glädje, även en glädje för Cathinka som får göra mål och komma in och vara avgörande.

Hammarby ställs mot Manchester United i kvalfinalen på lördag.