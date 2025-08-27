Hammarby undvek missräkning – avgjorde på övertid

Hammarby var på väg mot en missräkning mot ukrainska Metalist Kharkiv.

Då avgjorde ”Bajen” på övertid i Champions League-kvalet.

I finalen väntar Manchester United.

✔️ FotbollDirekts liverapportering av Hammarby – Metalist Kharkiv.

Hammarbys damer inledde kvalspelet till Champions League-säsongen 2025/26 under onsdagskvällen. För motståndet i semifinalen i miniturneringen stod Metalist Kharkiv från Ukraina, som rankas på plats 53 på Europa-rankningen (Hammarby på plats 38).

Det såg ut att bli en enkel match för ”Bajen”, som tog ledningen redan efter fem spelade minuter när Ellen Wangerheim stötte in ledningsmålet. De ukrainska gästerna gjorde det dock svårt för grönvitt och knappt 20 minuter senare hade Kharkiv kvitterat.

Gästerna fullbordade vändningen och tog ledningen tidigt i den andra halvleken, och Hammarby såg ut att gå mot ett riktigt fiasko i Champions League-kvalet.

Då slog Ellen Wangerheim och Cathinka Tandberg till med varsitt mål – på två (!) minuter.

Cathinka Tandberg firar. Foto: Bildbyrån

Julie Blakstad utökade kort därefter till 4–2, men med tio minuter kvar att spela blåste Kharkiv liv i matchen igen efter ett självmål av Emilie Bragstad.

Käftsmällen för ”Bajen” kom i den 91:a minuten när Kharkiv kvitterade och matchen såg ut att gå till förlängning. Minuter senare avgjorde Tandberg matchen på övertid och cementerade siffrorna till 5–4.

Hammarby avancerar med det till final i miniturneringen. Där väntar den engelska giganten Manchester United. Vinnaren i finalen går vidare till nästa runda av CL-kvalet.

Finalen spelas på lördag, 30 augusti.

Startelva:

Loeck – Holmberg, Carlsson, Bragstad, Blakstad – Joramo, Koivisto, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal.