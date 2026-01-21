Gyökeres får höga betyg – efter succén i CL

Viktor Gyökeres byttes in och nätade för Arsenal.

Nu hyllas svensken och får fina betyg i brittisk press.

Foto: Alamy

Arsenal tog en tung seger i Champions League mot Inter under tisdagen. Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenals del och bytte av Gabriel Jesus med en kvart kvar av matchen. Då såg den svenske forwarden till att skriva in sig i målprotokollet.

Gyökeres dundrade in matchens sista mål och ”Gunners” vann med 3–1. Efter segern lovordades Gyökeres i den brittiska pressen.

The Sun gav svensken en sjua av tio i betyg och menade att han fortfarande är med och slåss om en startplats i Arsenals offensiv.

”Gabriel Jesus såg ut att ha säkrat en plats i startelvan mot Man Utd till helgen, men Gyökeres tänker inte ge sig utan kamp”, skriver tidningen.

The London Standard och The Mirror var imponerade och gav Gyökeres åtta av tio.

”Precis vad han behövde från bänken”, skriver The London Standard.

Gyökeres fullträff blev hans nionde på 27 tävlingsmatcher den här säsongen.



