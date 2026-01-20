Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

TV: Gyökers målskytt i stormötet – Arsenal slog klubbrekord

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Viktor Gyökeres började på bänken mot Inter.
Svensken behövde sedan bara nio minuter på plan innan han hade bollen i mål.
Gyökeres stod för matchens sista mål i Arsenals 3–1-seger.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres började på bänken i kvällens Champions League-möte med Inter och det skulle visa sig vara ett bra drag av Mikael Arteta.
Svenskens ersättare, Gabriel Jesus, stod nämligen för två mål i den första halvleken, medan Inters Peter Sucic stod för ett, vilket gav Arsenal en 2–1-ledning i paus.

Den andra halvleken såg sedan länge ut att sluta mållös, trots chanser åt båda håll, men i den 75:e minuten byttes Viktor Gyökeres in och bara nio minuter senare satte svensken bollen i mål.

Målet innebar 3–1 till Arsenal, vilket också blev slutresultatet.
Segern var Arsenals sjunde raka i Champions League, vilket är nytt klubbrekord för Londonklubben.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt