TV: Gyökers målskytt i stormötet – Arsenal slog klubbrekord
Viktor Gyökeres började på bänken mot Inter.
Svensken behövde sedan bara nio minuter på plan innan han hade bollen i mål.
Gyökeres stod för matchens sista mål i Arsenals 3–1-seger.
Viktor Gyökeres började på bänken i kvällens Champions League-möte med Inter och det skulle visa sig vara ett bra drag av Mikael Arteta.
Svenskens ersättare, Gabriel Jesus, stod nämligen för två mål i den första halvleken, medan Inters Peter Sucic stod för ett, vilket gav Arsenal en 2–1-ledning i paus.
Den andra halvleken såg sedan länge ut att sluta mållös, trots chanser åt båda håll, men i den 75:e minuten byttes Viktor Gyökeres in och bara nio minuter senare satte svensken bollen i mål.
Målet innebar 3–1 till Arsenal, vilket också blev slutresultatet.
Segern var Arsenals sjunde raka i Champions League, vilket är nytt klubbrekord för Londonklubben.
