20 år har gått sedan en svensk deltog i en CL-final.

I kväll kan Viktor Gyökeres bli den första sedan Henrik Larsson och ”Freddie” Ljungberg.

Foto: Alamy

I förra veckan blev han historisk som den första svenska spelaren att göra mål i en Champions League-semifinal på 40 år när Arsenal kryssade det första mötet med Atlético Madrid. När returmötet spelas klockan 21:00 i kväll kan den svenska stjärnanfallaren Viktor Gyökeres, 27, skriva in sig i historieböckerna på nytt.

✔️ Läs också: Gyökeres succé fortsätter – bäst i Arsenal sedan 2019!

Om Arsenal vinner hemma på Emirates i kväll är ”The Gunners” klart för Champions League-final för första gången på 20 år. Samtidigt blir Gyökeres den första svensk att spela en CL-final på lika många år.

Faktum är att senast Arsenal var i final, säsongen 2005/06, var också senast en svensk medverkade i en CL-final. Då var det hela två svenskar på planen, Fredrik Ljungberg i ”The Gunners” och Henrik Larsson som startade på bänken i motståndarlaget Barcelona. Resultatet? Fullständig svensk-succé.

Efter att Arsenal tog ledningen i den första halvleken genom mittbacken Sol Campbell byttes ”Henke” Larsson in med en knapp halvtimme kvar av ordinarie tid. Efter bara en kvart på planen spelade han fram till Samuel Eto’os kvitteringsmål. Fyra minuter senare spelade Larsson fram till Juliano Belletti som satte dit ledningsmålet och fullbordade ”Barças” vändning.

Larsson efter CL-finalen 2006. Foto: Alamy

Henrik Larssons insats i den andra halvleken hålls än i dag som en av de bästa någonsin i en Champions League-final.

Svenskar som har vunnit Champions League/Europacupen: