Gyökeres sågas efter avancemanget: ”Inte bra nog”

Arsenal har tagit sig vidare till semifinal i Champions League.

Trots det sågas Viktor Gyökeres av den brittiska pressen.

”Det vore en chock han startar mot Manchester City på söndag”, skriver The Sun.

Efter en sen 1-0-seger borta mot Sporting förra veckan hade Champions League-kvartsfinalen vänt till London för att avgöras under gårdagen.

Där skulle Arsenal säkra en plats bland de fyra bästa europeiska lagen efter att ha spelat 0-0. Med från start fanns, som brukligt, svenske Viktor Gyökeres.

Det blev totalt 57 minuters spel för Blågult-anfallaren innan han byttes ut till förmån för Kai Havertz – och detta med mycket låga betyg i den brittiska pressen.

Lokaltidningen Football London ger till exempel Gyökeres betyget 4 av 10.

”Fick en tidig chans när bollen kom till honom vid straffområdets kant, men han sköt över ribban. Det var ingen särskilt bra insats från svensken överlag”, skriver de.

”Vore en chock han startar mot Manchester City”

London Evening Standard är något hårdare, och tilldelar svensken betyget 3 av 10.

”Inte tillräckligt bra. Slicade en bra målchans högt och brett. Tillslagen och touchen var väldigt svag när han fick bollen av Eberechi Eze – han är helt enkelt inte tillräckligt tekniskt skicklig för att kombinera med honom. Blev med rätta utbytt tidigt i andra halvlek”.

Tabloiden The Sun stämmer in i bäcken och ger även de Gyökeres betyget 3 av 10.

”Svensken tog sig in i två riktigt bra lägen under de första 20 minuterna. Den första slog han blint rakt tillbaka till en Sporting-spelare, och det andra sköt han över från straffområdets kant”, skriver The Sun och fortsätter:

”Det här var ett exempel på hur hans tekniska nivå helt enkelt verkar ligga en bra bit under vad som krävs. Du skulle bli chockad om du såg honom starta mot Manchester City på söndag”.