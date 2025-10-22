Gyökers slog till med dubbla mål: ”Han förtjänade det”

Sju raka matcher i Arsenal utan mål för Viktor Gyökeres.

I går kväll var svenskan dock tillbaka i målprotokollet och då med dubbla fullträffar.

– Han förtjänade det, säger Mikael Arteta om de två målen enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har gått som tåget under säsongsinledningen samtidigt som Viktor Gyökeres har haft det lite tufft.

Svensken lämnande planen mållös mot Fulham i helgen och det var sjunde matchen i rad utan mål för svensken i Londonklubben.

Igår kväll ställdes man mot Atletico Madrid i Champions League och äntligen var det dags för svensken att hitta nätet igen. Han gjorde sitt första för kvällen i den 67:e minuten och bara tre minuter senare slog han till igen.

Gyökeres såg efter matchen väldigt nöjd ut och Arsenals huvudtränare, Mikel Arteta, menar på att svensken förtjänade detta.

– Han förtjänade det, för allt vi sett när det gäller vad han bidragit med till laget och hur mycket han hjälpte laget inom många områden, förutom att göra mål de senaste veckorna, det rådde ingen debatt om det, säger han enligt BBC.

– Det har handlat om att behålla den tron ​​på sig själv, det känslomässiga tillståndet att han kan njuta av och spela fritt, fortsätter spanjoren.

Härnäst för Arsenal och Gyökeres väntar Londonderby, detta då man tar emot Crystal Palace på hemmaplan på lördag.