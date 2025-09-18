Häcken kan bli enda svenska laget i Champions League: ”Jätteviktigt”

BK Häcken spelade Champions Leauge-kval mot Atletico Madrid förra veckan.

Matchen slutade 1–1 och nu väntar ett avgörande returmöte på bortaplan.

– Det finns många grejer vi kan göra mycket bättre. Så jag har en bra känsla inför matchen, säger Jóhanna Fossdalsá Sørensen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Häcken välkomnade den spanska huvudstadsklubben Atlético Madrid till Bravida Arena i torsdags. Gästerna tog ledningen men Felicia Schröder var glödhet och fick in ett drömmål i slutet av matchen. Det innebär att Hisingeklubben nu åker till Madrid med goda förutsättningar att gå vidare till ligafasen.

– Vi har ett bra läge efter första matchen och vi börjar om nu efter att vi fick 1–1 senast. Det finns många grejer vi kan göra mycket bättre. Så jag har en bra känsla inför matchen, säger mittfältaren.

19-åriga Jóhanna Fossdalsá Sørensen tycker att försvarsspelet var en av anledningarna till att Häcken har satt sig ett drömläge och hon hoppas att laget kan ta med sig samma känsla in i returen.

– Första matchen gör vi en jättebra match defensivt och det blir jätteviktigt nu också, sen tror jag vi kan göra det ännu bättre med bollen imorgon. Då tror jag att det kan bli riktigt bra.

”Spela mot de bästa lagen i världen”

Hammarby och Rosengård åkte ur Champions League tidigare i höstas och kommer spela i Europa Cup i år. Det innebär att Häcken kan bli det enda svenska laget i Champions Leauge i år.

– Det skulle vara jättekul och stort och för klubben och alla spelare. Det är ju därför man spelar fotboll för att få spela sånna här stora turneringar så det skulle betyda jättemycket.

Foto: Bildbyrån

Hur viktigt är det att just ni kan bli det enda laget i Champions Leauge i år?

– Det är jätteviktigt men bara jättekul att få komma ut i Europa och spela mot de bästa lagen i världen och kul att se hur vårt spel är jämfört med dem, avslutar Fossdalsá Sørensen.

Atlético Madrid tar emot BK Häcken kl 19:00 i en avgörande match om att få spela ligafasen i Champions League och förloraren får spela Europa Cup.