Hyllar försvaret – som släppte in fem mål: ”Fantastiskt”

PSG vann matchen – men Bayern München förlorade inte dubbelmötet.

Trots att man släppte in fem mål gjorde man fyra framåt och höll liv i CL-semifinalen.

– Vi kämpade och slet och nu är vi tillbaka i matchen, säger målskytten Harry Kane till BBC.

Sällan har semifinaler i Champions League varit monotona och odramatiska – men gårdagens match mellan Paris Saint-Germain och Bayern München hade nästan allt.

Totalt sett bjöd en fartfylld match i den franska huvudstaden på hela nio (!) mål där fjolårets CL-segrare gick vinnande ur det första av två möten med uddamålet.

Däremot hade det kunnat bli mer då PSG ledde matchen på Parc des Princes med 5-2 under en period.

– Alla fotbollsfans älskar en sån match. Det var en galen match, två lag som spelar likadant, aggressivt och intensivt. Vi är så glada att vi kunde vinna, säger PSG-backen Marquinhos enligt BBC.

Harry Kane, som var högst bidragande till två av tyskarnas fyra mål i går, väljer att hylla försvarsspelet trots att hans lag släppte in fem mål.

– Vi kämpade och slet och nu är vi tillbaka i matchen. Jag tyckte att försvaret var fantastiskt trots att det blev nio mål. Ibland är det anfallarna som får leverera men backlinjen var enastående i dag.

Returen mellan de två storklubbarna spelas på onsdag nästa vecka.